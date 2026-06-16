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У Краснодарському краї РФ атакували нафтобазу: після удару спалахнула пожежа
У станиці Полтавська Краснодарського краю Росії внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа на території нафтобази — російська влада заявляє, що жертв і постраждалих немає.
У Росії повідомили про нову атаку дронів на об’єкти паливної інфраструктури. За даними оперативного штабу Краснодарського краю, у станиці Полтавська Красноармійського району після падіння уламків безпілотника сталося займання на місцевій нафтобазі.
Російська сторона традиційно стверджує, що пожежа виникла нібито через падіння уламків збитого БпЛА. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.
Для ліквідації пожежі залучили 32 рятувальників і 7 одиниць спеціальної техніки.
Також після атаки тимчасово перекрили автомобільну трасу між станицею Полтавська та хутором Трудобєліковський.
У соцмережах уже з’явилися додаткові кадри зі станиці Полтавська, на яких видно наслідки удару та густий дим у районі атакованої нафтобази.
Останніми тижнями об’єкти нафтової та енергетичної інфраструктури у Краснодарському краї дедалі частіше стають цілями атак безпілотників на тлі війни РФ проти України.
Нагадаємо, що раніше над окупованим Донецьком знову фіксують рій дронів