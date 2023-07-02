У Краснодарському краї РФ пролунав вибух біля аеродрому: утворилася велетенська вирва (фото)

Вибух пролунав неподалік Приморсько-Ахтарського військового аеродрому, з якого російські терористи запускають безпілотники "шахеди".

У неділю, 2 липня, потужний вибух прогримів поблизу російського міста Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї. На місці вибуху утворилася величезна вирва.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

За попередніми даними, вибух стався біля місцевого військового аеродрому, розташованого за кілька сотень метрів. Саме на ньому дислокується пускова установка іранських безпілотників, якими російські терористи атакують українські міста.

На місці вибуху в Приморсько-Ахтарську утворилася вирва діаметром 10 метрів і завглибшки близько 4 метрів.

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Місцевий губернатор запевняє, що жертв та постраждалих внаслідок вибуху немає. Будинки та інші споруди також нібито не зазнали пошкоджень.

Від місця вибуху до найближчих позицій ЗСУ щонайменше 250 км, але російські пропагандисти вже заявили, що причиною вибуху начебто стала українська ракета, якою ЗСУ намагалися влучити у склад паливно-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 2 липня атакували ударними безпілотниками Київську область. Уламки збитих дронів пошкодили приватні будинки, одна людина отримала поранення.

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