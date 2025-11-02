ТСН у соціальних мережах

У Краснодарському краї РФ спалахнув буксир: що відомо (фото)

У Краснодарському краї РФ 2 листопада зайнявся буксир.

Загорівся буксир

Загорівся буксир

У порту «Кавказ», що в Краснодарському краї, спалахнув буксир. Наслідки встановлюються.

Про це пише ASTRA.

Деталі

Як повідомили у Південній транспортній прокуратурі, сьогодні, 2 листопада, у порту Кавказ сталося займання буксира. Здійснюється перевірка виконання законодавства про безпеку судноплавства. Ймовірно, більше деталей буде оприлюднено згодом.

Нагадаємо, невідомі дрони вдарили по Краснодарському краю РФ. Так, вночі 2 листопада вибухи пролунали у Туапсе, Геленджику та Сочі.

За даними росіян:

  • Туапсе — лунали вибухи, працювала ППО. Є кілька влучань в районі порту, де раніше спалахнула пожежа;

  • Геленджик — є інформація про роботу ППО, очевидці чули близько шести вибухів.

  • Сочі — ракетна небезпека, мешканці району Лазаревське повідомляють про серію вибухів. На місцях працюють екстрені служби.

Інших подробиць наразі немає.

