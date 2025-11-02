- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 85
- Час на прочитання
- 1 хв
У Краснодарському краї РФ спалахнув буксир: що відомо (фото)
У Краснодарському краї РФ 2 листопада зайнявся буксир.
У порту «Кавказ», що в Краснодарському краї, спалахнув буксир. Наслідки встановлюються.
Про це пише ASTRA.
Деталі
Як повідомили у Південній транспортній прокуратурі, сьогодні, 2 листопада, у порту Кавказ сталося займання буксира. Здійснюється перевірка виконання законодавства про безпеку судноплавства. Ймовірно, більше деталей буде оприлюднено згодом.
Нагадаємо, невідомі дрони вдарили по Краснодарському краю РФ. Так, вночі 2 листопада вибухи пролунали у Туапсе, Геленджику та Сочі.
За даними росіян:
Туапсе — лунали вибухи, працювала ППО. Є кілька влучань в районі порту, де раніше спалахнула пожежа;
Геленджик — є інформація про роботу ППО, очевидці чули близько шести вибухів.
Сочі — ракетна небезпека, мешканці району Лазаревське повідомляють про серію вибухів. На місцях працюють екстрені служби.
Інших подробиць наразі немає.