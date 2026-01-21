- Дата публікації
У Краснодарському краї РФ заявили про атаку "добрих дронів" на Афіпський НПЗ: виникла пожежа
У Краснодарському краї РФ заявили, що уламки безпілотника впали на території Афіпського НПЗ, спричинивши пожежу.
У Краснодарському краї Росії вночі повідомили про атаку безпілотників. За даними оперативного штабу регіону, уламки БпЛА впали на території Афіпського нафтопереробного заводу.
У повідомленні зазначається, що внаслідок падіння фрагментів сталося загоряння, яке нібито оперативно ліквідували. Також там стверджують, що постраждалих немає і пошкоджень інфраструктури не зафіксовано. На місці працюють спеціальні та екстрені служби.
Крім того, за інформацією оперштабу Краснодарського краю, у Приморсько-Ахтарську уламки БпЛА пошкодили два приватні будинки. Про постраждалих не повідомляється.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч проти 12 грудня безпілотники атакували НПЗ у російському місті Ярославль, що за понад 700 кілометрів від державного кордону з Україною.