У Краснодарському краї спалахнула пожежа на Ільському НПЗ — моніторингові канали
У РФ заявляють про пожежу в районі Ільського нафтопереробного заводу після тривалої повітряної тривоги.
У Краснодарському краї Росії сталася пожежа в районі Ільського нафтопереробного заводу.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
За їхніми даними, на об’єкті було видно високе полум’я. У дописах припускають, що може горіти одна з установок первинної переробки нафти (АВТ), однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Також зазначається, що перед інцидентом у районі понад дві години тривала повітряна тривога.
Наразі російська влада та екстрені служби публічно не коментували причини пожежі та можливі наслідки. Незалежного підтвердження інформації поки що немає.
