Світ
102
1 хв

У Краснодарському краї спалахнула пожежа на Ільському НПЗ — моніторингові канали

У РФ заявляють про пожежу в районі Ільського нафтопереробного заводу після тривалої повітряної тривоги.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Пожежа на НПЗ

Пожежа на НПЗ / © фото з соцмереж

У Краснодарському краї Росії сталася пожежа в районі Ільського нафтопереробного заводу.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

За їхніми даними, на об’єкті було видно високе полум’я. У дописах припускають, що може горіти одна з установок первинної переробки нафти (АВТ), однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Також зазначається, що перед інцидентом у районі понад дві години тривала повітряна тривога.

Наразі російська влада та екстрені служби публічно не коментували причини пожежі та можливі наслідки. Незалежного підтвердження інформації поки що немає.

Нагадаємо, що у Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку "добрих дронів": міст перекрито

