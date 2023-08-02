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У Красноярському краї РФ розбився гідролітак: відео моменту катастрофи

У Красноярському краї РФ розбився гідролітак: відео моменту катастрофи

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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885
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У Красноярському краї РФ розбився гідролітак: відео моменту катастрофи

У Красноярському краї РФ розбився гідролітак / Фото: російські Телеграм-канали

Апарат врізався у берег та вибухнув.

У Красноярському краї Росії розбився приватний гідролітак і обоє присутніх на борту людей загинули.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

Там уточнили, що гідролітак зазнав катастрофи під час зльоту з річки Дудинка. Обидві особи, які перебували на борту, загинули.

За цим фактом російський Слідчий комітет відкрив кримінальну справу.

Російські пабліки виклали відео з моментом катастрофи авіасудна. На ролику видно, як апарат набирав висоту з річки, перші секунди летів прямо, а потім його почало розвертати праворуч. Врізавшись у берег, гідролітак вибухнув.

Фото з місця катастрофи гідролітака у Красноярському краї РФ / Фото: російські Телеграм-канали / ©
Фото з місця катастрофи гідролітака у Красноярському краї РФ / Фото: російські Телеграм-канали

Катастрофу гідролітака у Красноярському краї зняли на відео

Катастрофу гідролітака у Красноярському краї зняли на відео

Нагадаємо, 27 липня вертоліт Мі-26 російських прикордонників врізався в освітлювальну щоглу під час приземлення в аеропорту Якутська. В авіасудна відірвало хвіст.

Того ж дня на Алтаї розбився вертоліт Мі-8 із 13 туристами та трьома членами екіпажу на борту. Авіасудно зачепило дроти і стовп, упало і загорілося – місце катастрофи зняли на фото і відео.

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Дата публікації
Перегляди
885
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