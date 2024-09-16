У Красноярську затримали 520 мігрантів: тим, хто отримав громадянство РФ, вручили повістки

Путинський режим шукає будь-які способи, щоб знайти "гарматне м'ясо" на війну проти України.

У Росії путінський режим продовжує набирати "гарматне м'ясо" для війни проти України та вирішив, що для цього цілком підходять трудові мігранти з країн Центральної Азії, які нещодавно отримали російське громадянство. Так, у Красноярську силовики провели рейди на місцевих ринках, за підсумками яких затримали 520 осіб, зокрема 417 іноземців.

Про це пише російське нібито опозиційне видання "Настоящее время" з посиланням на управління слідчого комітету з Красноярського краю та Республіки Хакасія.

Серед затриманих – громадяни Узбекистану, Азербайджану, Таджикистану та Киргизстану. Стверджується, що вони перебували у РФ "з порушеннями міграційного законодавства".

Як виявилося, 92 затримані під час рейду мали набуте громадянство Росії. Їм силовики вручили повістки у військкомати.

Нагадаємо, що у серпні 2024 року російський диктатор Путін підписав закон про обов'язкову постановку на військовий облік після набуття російського громадянства. Невиконання цієї вимоги стає основою позбавлення громадянства РФ.

У виданні пояснюють, що цей закон стосується переважно мігрантів із Центральної Азії. Їх позбавляють російського громадянства, якщо вони не бажають брати участь у війні проти України.

Але облави на мігрантів з метою змусити їх "підписати контракт" та відправити на війну проти України були регулярними й до цього закону. Так, ми писали, що після теракту в "Крокусі" у березні цього року в РФ розгорнули "полювання" на мігрантів. Крім того, в російському Санкт-Петербурзі в новорічну ніч силовики провели облаву на мігрантів із Центральної Азії, щоб набрати "добровольців" на війну з Україною.

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