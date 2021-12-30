У країнах Європи після Різдва фіксують спалахи COVID: яка ситуація

У країнах Європи після Різдва фіксують спалахи COVID: яка ситуація

ВООЗ боїться погіршення ситуації із захворюваністю.

У європейських країнах після Різдва швидкими темпами зростає кількість нових випадків коронавірусу.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 30 грудня.

У Франції минулої доби виявили рекордні 208 тисяч недужих. Таких цифр ще не було в жодній країні Європи. До слова, від 3 січня на французів чекає посилення карантинних обмежень. Втім, від ідеї запровадити локдаун напередодні Нового року тамтешній уряд відмовився.

У Великій Британії зафіксували 183 тисяч випадків коронавірусу за добу. Там заявляють. що до 90% заражень припадає на штам "Омікрон". Крім того, госпіталізації потребує значно менше хворих, ніж у попередні хвилі пандемії, коли домінував штам "Дельта".

Оновились антирекорди і в Іспанії. В країні за добу - майже 100 тисяч нових заражень.

У Європі шаленими темпами зростає кількість нових випадків COVID | Новини світу

У ВООЗ побоюються погіршення ситуації, у випадку, якщо два штами COVID-19 "Омікрон" і "Дельта" продовжать циркулювати одночасно. Тож закликають пришвидшити темпи щеплень у світі і сподіваються, якщо у наступному році вакцинуються понад 70% усього населення планети. до слова, саме це показник дозволить завершити гостру фазу пандемії.

Нагадаємо, у ВООЗ прогнозують, що штам "Омікрон" уже за кілька тижнів домінуватиме в Європі. Цей вид коронавірусу нині переважає у Великій Британії, Данії та Португалії. Його вважають найбільш заразним.

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