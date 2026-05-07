У країні, де живе багато українців, зростає безробіття: хто може опинитися без роботи

Варшава / © Weatlas

У Польщі ринок праці залишається відносно стабільним, однак роботодавці вже обережніше наймають працівників через геополітичну нестабільність та адаптацію економіки до нових умов. За даними Центрального статистичного управління, рівень зареєстрованого безробіття у березні становив 6,1%.

Про це повідомляє видання Rzechpospolita.

Такий самий показник раніше озвучувало Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики.

Кількість безробітних, зареєстрованих у бюро праці, у березні сягнула 949,8 тисячі осіб. Для порівняння, у лютому таких було 954,9 тисячі. Водночас кількість нових зареєстрованих безробітних зменшилася зі 101 тисячі до 99,6 тисячі осіб.

Безробіття за воєводствами. / © Rzeczpospolita

Головний економіст Конфедерації Lewiatan Маріуш Зельонка раніше зазначав, що польський ринок праці починає відчувати наслідки геополітичної нестабільності та швидкої перебудови економіки.

За його словами, компанії дедалі частіше оптимізують постійні витрати, заморожують бюджети на наймання персоналу та закривають найменш продуктивні вакансії.

Експерт також звернув увагу, що бізнес активніше автоматизує виробничі процеси там, де це можливо. Водночас підприємства намагаються реагувати на зарплатні очікування працівників, які не завжди відповідають зростанню прибутковості.

Окремо повідомляється, що від 1 червня 2026 року в Польщі зросте розмір допомоги з безробіття. Підвищення стосуватиметься людей, які втратили роботу та відповідають встановленим критеріям для отримання виплат.

Нові суми допомоги є результатом щорічної індексації, яка враховує рівень інфляції.

