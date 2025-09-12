У країні НАТО на пляжі знайшли військовий дрон (фото)

Дрон на пляжі в Болгарії / © "Флагман"

У Болгарії 12 вересня на березі Чорного моря у курортному місті Бургас знайшли військовий безпілотник.

Про це повідомляє болгарське видання «Флагман» із посиланням на очевидців.

На дрон натрапив чоловік, який вранці прогулювався пляжем. Про свою знахідку він повідомив рятувальникам. Зазначається, що дрон був викинутий морем. Він «у жалюгідному стані».

Територію навколо безпілотника оточили. На місці працюють військові та поліцейські експерти.

За інформацією видання, це може бути розвідувальний безпілотник. У нього немає задньої частини та правого крила. Це вказує на те, що дрон, ймовірно, був збитий.

Журналісти з посиланням на джерела наголосили, що знахідка не становить жодної небезпеки для відпочивальників.

Збитий дрон на березі моря в Болгарії / © соцмережі

Нагадаємо, в середині серпня на пляжі в Болгарії також знайшли військовий безпілотник. Дрон з обламаними крилами виявили відпочивальники на пляжі Хармані поблизу міста Созополя.

До слова, напередодні два безпілотники порушили повітряний простір Литви — країни НАТО, яка межує з Росією.