У Бельгії затримали трьох осіб, які планували напад на політиків. У результаті операції в Антверпені затримано трьох осіб, підозрюваних у підготовці джихадистського теракту.

Про це із посиланням на бельгійські ЗМІ повідомляє «Радіо Свобода».

Серед потенційних мішеней нападників був прем’єр-міністр Барт де Вевер.

Деталі розслідування та вибуховий пристрій

Федеральна прокуратура Бельгії оголосила про запобігання терористичному нападу, ціллю якого були високопоставлені політики країни.

«Є ознаки того, що наміром було здійснити терористичний напад, натхненний джихадистами, спрямований проти політиків», — йдеться в офіційній заяві прокуратури.

Федеральна прокурорка Анн Франсен повідомила на пресконференції 9 жовтня, що затримання відбулися в рамках розслідування «замаху на терористичне вбивство й участь у діяльності терористичної групи».

Підозрювані виявилися дуже молодими: 2001, 2002 і 2007 років народження.

За словами прокурорки, вони працювали над виготовленням саморобного вибухового пристрою. Цей пристрій було виявлено під час обшуків, але він ще не був готовий до використання.

Двоє затриманих наразі допитуються федеральною поліцією та мають постати перед слідчим суддею в п’ятницю. Третього підозрюваного на момент оголошення було звільнено.

Інших деталей щодо ідентифікації затриманих та їхніх точних планів прокуратура поки що не розголошує.

Нагадаємо, у Польщі затримали агента Росії, який готував теракти у трьох країнах ЄС. Він планував теракти не лише у Польщі, а й у Литві та Німеччині. Хотів використати вибухівку, заховану у консервних банках.