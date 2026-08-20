У країні ЄС вимагають скасувати всі виплати українським біженцям: що відомо

Українські біженці в Чехії / © ТСН

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Спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура закликав повністю скасувати режим тимчасового захисту та всі соціальні виплати для українських біженців. За його словами, ті, хто має роботу, мають перейти на загальні дозволи на проживання, а решта — повернутися до України після завершення війни.

Про це повідомляє CNN Prima NEWS.

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Що конкретно пропонує політик

«Я виступаю за негайне повне скасування тимчасового захисту та виплат для всіх українців», — заявив спікер палати депутатів, лідер партії «Свобода і пряма демократія» (SPD), в ефірі CNN Prima NEWS.

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За його словами, працевлаштовані українці мають перейти на звичайні дозволи на проживання, як інші іноземці, а всі, хто не має роботи, — повернутися на батьківщину, щойно завершиться війна.

Що змінилося раніше

Окамура назвав своїм успіхом уже ухвалене посилення правил для нових заявників з України — тепер чоловіки призовного віку не можуть автоматично отримати тимчасовий захист у ЄС. За його словами, саме зусиллями SPD таких чоловіків позбавили автоматичного права на прихисток у Союзі.

Кого це правило не стосується

Нова вимога поширюється лише на майбутніх заявників. Українці, які вже мали чинний тимчасовий захист на момент ухвалення цього рішення й безперервно зберігають статус, підтверджувати виконання військового обов’язку не мусять — їхній захист гарантований до 2028 року.

Чого хоче спікер Окамура насправді

Втім сам Окамура вважає ці вже ухвалені обмеження недостатніми. Лідер SPD пропонує піти значно далі за чинні правила ЄС — не просто обмежити прийом нових заявників-чоловіків, а повністю скасувати в Чехії весь режим тимчасового захисту та припинити будь-які виплати його нинішнім отримувачам.

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Нові вимоги для українських чоловіків призовного віку в Чехії вже почали діяти на практиці. 16 серпня в Чехії уточнили перелік документів, потрібних для отримання тимчасового захисту, — вимоги відрізняються залежно від віку заявника.

А ще раніше, від 5 серпня, десятки українців не отримали тимчасовий захист у Чехії, оскільки не змогли документально підтвердити виконання військового обов’язку.

Нагадаємо, українські консульства за кордоном припинили надавати послуги чоловікам призовного віку без військово-облікових документів. Ці зміни діють у межах загальноєвропейського рішення — від 5 серпня в усьому Євросоюзі нові вимоги стосуються чоловіків віком від 23 до 60 років, яким потрібно надати підтвердження виконання військового обов’язку або право на виїзд з України.

Попри це, за даними Євростату, загальна кількість українців під тимчасовим захистом у країнах ЄС продовжує зростати.

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Раніше ми писали про те, що Швейцарія позбавить частину українців захисту: кого стосуються нові правила.

Крім того, українських біженців поставили перед жорстким вибором в Ірландії.

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