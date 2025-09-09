У країні ЄС заявили про відсутність місця для нових українських біженців

Житло українських біженців / © pexels.com

Міста Нідерландів попереджають, що їхні можливості для приймання українців, які прибувають по тимчасовий захист, вичерпано. В Асоціації муніципалітетів Нідерландів (VNG) описали ситуацію як «критичну» та закликали уряд втрутитися.

Про це повідомляє NOS.

За даними VNG, щотижня до Нідерландів прибуває близько 300 українців, тоді як вільних місць для розселення майже не залишилося. Більшість із біженців — жінки з дітьми, хоча приїжджають і чоловіки, які «знають, що тут є робота».

В Утрехті вже вперше довелося відмовити у реєстрації новоприбулим українцям. Місцева влада також попереджає, що через нестачу коштів може закрити центри розміщення, що вже працюють.

Часто центри для біженців розташовують у приміщеннях, що не належать муніципалітетам, тож доводиться платити оренду. Крім того, власники офісів, які можна переобладнати під житло, вимагають фінансових гарантій, що ускладнює пошук нових місць.

У Дордрехті, що неподалік Роттердама, регулярно відмовляють новоприбулим українським біженцям. Там не знають, куди подіти половину нинішніх мешканців, адже в лютому закінчується оренда будівлі, і для них поки не знайшли альтернативи.

Водночас закон зобов’язує муніципалітети приймати людей. У Гронінгені вже був випадок, коли українські громадяни оскаржили відмову в суді, виграли справу, а місто подало апеляцію.

Місцева влада наполягає на необхідності «довгострокового плану і додаткового фінансування» від уряду. У Міністерстві з питань міграції та притулку визнають складність ситуації та розглядають можливі рішення, зокрема співоплату житла для тих українців, які мають дохід.

Зауважимо, Нідерланди посідають четверте місце в ЄС за кількістю прийнятих українців на душу населення — після Чехії, Польщі та Німеччини.

Нагадаємо, напередодні парламентських виборів у Нідерландах дві праві політичні сили — «Партія свободи»(PVV) та JA21 — запропонували депортувати з країни українських чоловіків.

До слова, заданими Європейської агенції з питань притулку, від початку 2025 року понад 16 тис. українців подали заяви на притулок у країнах ЄС та Швейцарії. Загальна кількість таких заяв у цих країнах сягнула 399 тис.