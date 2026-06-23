У Кремлі б’ють на сполох через бензин: проблеми вже не приховати, Пєсков зробив заяву - деталі

Кремль. / © Associated Press

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Українські атаки продовжують загострювати дефіцит бензину в Росії та перешкоджають логістиці ворога до тимчасово окупованих територій України. Вже навіть у Кремлі визнали серйозну проблему.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики констатують, що посилена ударна кампанія України проти НПЗ країни-агресорки і логістики від березня 2026-го призвела до дефіциту бензину не лише на усіх окупованих територіях, а і в багатьох російських регіонах. Влада РФ досі намагається впоратися з цим дефіцитом.

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Зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков визнав, що ціни на російське пальне сильно зростають на тлі постійного дефіциту. Втім, він заявив, мовляв, уряд координує свої дії з нафтовими компаніями для вирішення цієї проблеми, а також працює над мінімізацією наслідків ударів по Криму та забезпеченням постачання палива населенню там.

В ISW зауважують, що Москва також запроваджує більше обмежень на купівлю бензину та заохочує цивільних осіб скоротити свої приватні поїздки для боротьби з дефіцитом.

Так, пов’язаний з Кремлем російський мілблогер заявив про пропозиції перейти на «міні-нафтопереробні заводи» для боротьби з дефіцитом. Втім, каже він, цей захід не покриє внутрішній попит РФ, а тому країні доведеться повернутися до використання недіючих бензинів АІ-76 та АІ-80, а не замінювати його на наявний бензин.

Російська окупаційна влада також додатково обмежує рух ключовими логістичними артеріями до анексованого Криму. Зокрема, тимчасово закрито рух через Керченський міст 22 червня. На півострові також нещодавно припинили продаж бензину будь-яким недержавним організаціям та призупинила поромні перевезення. Так званий «губернатор» Криму Сергій Аксьонов оголосив про призупинення роботи всіх дитячих таборів до 1 вересня 2026 року.

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Ситуація з пальним в РФ — останні новини

Останнім часом паливна криза охопила РФ. Постійні атаки українських БпЛА вже пошкодили частину російських НПЗ, тому заводи працюють з обмеженнями. На тлі проблем Москва може закуповувати бензин і дизель з країн Азії.

Водночас розпочали зростати ціни на газ і посилюється дефіцит пального в низці регіонів. Зокрема, у великих містах — як Санкт-Петербург, Воронеж та Тула. Водії скаржаться на високі ціни на газ і нерівномірну доступність пального.

Останні атаки на нафтобази, енергосистему та пороми у Керченській протоці спровокувала паніку в анексованому Криму. Так, після відкриття мосту з півострова масовано намагаються виїхати окупанти зі своїми родинами.

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