У Кремлі готуються до нового потенційного військового заколоту - ЗМІ

За даними джерел, спецслужби вже працюють над тим, щоб не допустити подібної ситуації, яку "Вагнер" організував наприкінці червня.

У Кремлі вважають, що після загибелі очільника "Вагнера" Євгена Пригожина в Росії існує загроза нового військового заколоту.

Про це російському виданню The Moscow Times повідомили два близьких до Кремля співрозмовника і урядовець, який раніше служив у силових структурах.

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За даними джерел, спецслужби вже працюють над тим, щоб проконтролювати і не допустити подібної ситуації, яку "Вагнер" організував наприкінці червня.

"Пригожин не лише кинув виклик командуванню армії, а й не послухався особистого наказу президента, тому був визнаний загрозою режиму", - сказали чотири джерела The Moscow Times, близькі до влади.

Аналітик International Crisis Group Олег Ігнатов висловив припущення, що багато "вагнерівців" вважають, що за загибеллю Пригожина може стояти російська влада.

"За два дні після ліквідації Пригожина президент РФ Володимир Путін підписав указ, який вимагає від "вагнерівців" присягнути на вірність. Усі члени позаармійських воєнізованих формувань, включаючи "добровольчі батальйони та територіальну оборону", зобов'язані скласти присягу перед державним прапором і присягнути захищати конституційний лад", - йдеться у статті матеріалу видання.

Нагадаємо, за припущеннями ISW, у Міноборони Росії більш зацікавлене в загибелі Пригожина, аніж Путін.

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