Влада Росії нервово відреагувала на підтримку деякими країнами Північноатлантичного альянсу можливості застосування Україною західних озброєнь для ударів по території РФ.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков звинуватив країни НАТО у провокуванні нового рівня напруженості і підштовхуванні України до продовження “безглуздої війни”.

Про цю заяву речника Кремля, якою він нервово відреагував на підтримку деякими країнами Північноатлантичного альянсу можливості застосування Україною західних озброєнь для ударів по території РФ, повідомили у четвер, 30 травня, пропагандистські російські ЗМІ.

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“Ми чуємо дуже багато войовничих заяв. Це не що інше, як провокування нового рівня напруженості. Ми розуміємо, що, на жаль, ця негативна тенденція у їхньому [країн НАТО] підході зберігається, вони провокують Україну на продовження цієї безглуздої війни. Самі мають намір продовжувати війну з нами — війну у прямому та переносному значенні”,— сказав прессекретар президента держави-агресорки.

При цьому речник Кремля заявив, що така політика НАТО “неминуче матиме свої наслідки”.

“Це зрештою завдаватиме великої шкоди інтересам тих країн, які пішли шляхом ескалації напруженості”,— пригрозив Пєсков, не уточнивши про яку саме шкоду йдеться.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що Україна має право завдавати ударів по території РФ у відповідь на її агресивну війну проти мирного населення.

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