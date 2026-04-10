У Кремлі істерика через співпрацю Японії з Україною: що так налякало РФ

Москва / © Associated Press

Протест Росії щодо запропонованих інвестицій японської компанії в українського виробника безпілотників сигналізує про її стурбованість тим, що Токіо може підтримувати тіснішу співпрацю з оборонним сектором Києва та планує скасувати давню заборону на експорт зброї.

Таку думку висловив експерт з міжнародних відносин Джеймс Браун, пише South China Morning Post.

Він додав, що Японія прагне повчитися на досвіді України воєнного часу щодо розгортання безпілотників на тлі триваючого російського вторгнення до її території.

«Росію турбує те, що більше японських компаній перейдуть до співпраці з Україною над проєктами озброєння, і це віднесе Японію до зовсім іншої категорії», — сказав Браун.

Що передувало

Росія заявила про різке погіршення відносин із Японією після того, як японська компанія Terra Drone інвестувала в українського виробника перехоплювальних безпілотників. Як повідомляє Bloomberg, МЗС РФ навіть викликало посла Японії Акіру Муто, щоб висловити офіційний протест.

У Москві назвали інвестиційну угоду «відверто ворожим кроком», стверджуючи, що українські дрони використовуються проти російських військових цілей. У заяві російського МЗС також ідеться, що політика нового уряду прем’єрки Санае Такаїчі «довела двосторонні відносини до історичного мінімуму».

Японська сторона поки не надала коментарів щодо інциденту.

У березні Terra Drone оголосила про вкладення коштів у українську компанію Amazing Drones, яка спеціалізується на виробництві перехоплювальних БпЛА. Спільний проєкт передбачає створення нового типу дрона, здатного знищувати ворожі ракети та безпілотники шляхом таранного ураження або підриву на близькій дистанції.

Технологія перехоплення набула особливої актуальності на тлі масованих російських атак по Україні та зростання інтересу західних країн до дешевших альтернатив ракетним системам ППО.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ до України Японія приєдналася до санкцій Заходу та посилила власні обмеження проти Москви.