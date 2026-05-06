У Кремлі лякають іноземних дипломатів ударами по Києву

Речниця МЗС РФ Марія Захарова / © Associated Press

Речниця російського МЗС Марія Захарова вдалася до погроз та залякувань на адресу іноземних представництв у столиці України через страх Кремля перед можливим ударом по Москві під час параду на Красній площі 9 травня.

Її заяву цитують пропагандистські росЗМІ.

Попри те, що держава-агресорка не відповіла на пропозицію припинення вогню, оголошену президентом України Володимиром Зеленським від опівночі 6 травня, у Кремлі продовжують вимагати «режиму тиші» під час святкування так званого «Дня перемоги» 9 травня.

Дзеркальну відповідь на постійні обстріли українських міст, зокрема й Києва, речниця російського зовнішньополітичного відомства назвала «погрозами Зеленського» вдарити по Москві.

Марія Захарова заявила, що у разі атаки на столицю держави-агресорки 9 травня, коли російський президент Володимир Путін прийматиме «скорочений» парад на Красній площі, російська терористична армія завдасть удару по Києву, зокрема по центрах ухвалення рішень.

При цьому вона повідомила, що МЗС РФ звернулося до посольств іноземних країн із закликом «забезпечити завчасну евакуацію з Києва своїх дипломатів».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у середу, 6 травня, заявив, що Росія фактично відмовилася від пропозиції припинення вогню та продовжує обстріли українських територій.

