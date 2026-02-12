У Кремлі натякнули, що запросять Трампа до Москви

Путін і Трамп / © Associated Press

Президента США Дональда Трампа запросять до Москви на святкування так званого «Дня Перемоги» 9 травня 2026 року.

На це натякнув речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв’ю пропагандистам російського агентства ТАСС.

Він підтвердив, що цього року на військовому параді, який відбувається на Красній площі у російській столиці, будуть «міжнародні гості».

На запитання про можливу участь у цьому заході американського президента Дональда Трампа Дмитро Пєсков не дав однозначної відповіді, але й не виключив цього.

«Принаймні, ми запитаємо його, чи може він бути присутнім. Побачимо», — заявив речник Кремля.

Щороку Росія, святкуючи перемогу СРСР над нацистською Німеччиною 1945 року, запрошує кількох лідерів «дружніх» країн.

Минулого року почесним гостем був президент Китаю Сі Цзіньпін.

Під час параду президент Росії Володимир Путін традиційно виголошує промову, у якій, зазвичай, жорстко критикує Захід.

Нагадаємо, віднедавна у вестибюлі Білого дому з’явилося спільне фото американського президента Дональда Трампа та його російського колеги Володимира Путіна.