У Кремлі нецензурною лайкою відповіли на пропозицію включити ЄС до мирних переговорів

Помічник президента РФ Юрій Ушаков / © Getty Images

Спроба французьких дипломатів у лютому 2026 року досягти угоди з Москвою щодо участі Європи в мирних переговорах закінчилася вульгарною відповіддю представника Кремля. Помічник Путіна Юрій Ушаков категорично відхилив пропозицію ЄС, використавши нецензурну лайку.

Про це повідомляє Financial Times.

За інформацією видання, радники президента Франції з національної безпеки Еммануель Бон та Бертран Бушвальтер намагалися переконати Кремль дозволити європейським союзникам України сісти за стіл переговорів, щоб Європа не залишилася осторонь у вирішенні долі регіону.

«Відповідь Ушакова на це запитання була фактично такою: „Вибачте, насправді ні, ми не хочемо, ідіть на х**“, — сказав високопоставлений європейський дипломат.

Речник російського президента Дмитро Пєсков у коментарі FT фактично підтвердив вульгарну відповідь представника Кремля французьким посланцям.

«Європейці не хочуть допомагати мирному процесу. Коли приїхав представник Франції, він не приніс жодних позитивних сигналів. Тож він справді не почув нічого позитивного», — сказав він.

Видання наголошує, що Кремль відкрито демонструє свою зневагу до Європи у питаннях досягнення миру, роблячи ставку на прямі домовленості з Вашингтоном.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що переговорний процес щодо врегулювання війни в Україні наразі перебуває на паузі. Прессекретар президента Путіна пояснив це тим, що «американці мають інші пріоритети».