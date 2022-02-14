У Кремлі незадоволені тим, як США відповіли на російські пропозиції щодо “гарантій безпеки”

У Кремлі незадоволені тим, як США відповіли на російські пропозиції щодо “гарантій безпеки”

Проєкт відповіді Росії уже сформульовано, він має обсяг 10 сторінок.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час зустрічі у понеділок, 14 лютого, з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним зазначив, що перша частина відповіді США щодо гарантій безпеки не задовольняє Росію.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

Очільник російського зовнішньополітичного відомства заявив, що відповіді США та НАТО на пропозиції Москви щодо “гарантій безпеки” були детально проаналізовані.

"Відповідь США складається з двох частин. Перша частина реагує на три наші ключові проблеми, які ми позначили: нерозширення НАТО, нерозміщення ударних озброєнь, що загрожують нам, та в цілому повернення військової та військово-технічної конфігурації в Європі на позиції 1997 року, коли був підписано Основоположний акт Росія - НАТО, в якому вперше в цьому форматі прозвучало завдання забезпечити неподільність безпеки. З цих питань відповідь негативна, вона нас, звичайно, задовольнити не може", - заявив Лавров.

Сергій Лавров також повідомив, що проєкт відповіді Росії на пропозицію Заходу щодо "гарантій безпеки" уже сформульовано і він має обсяг 10 сторінок. "Проект сформульований на 10 сторінках", - сказав він.

Нагадаємо, раніше речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що офіційно зафіксована відмова України від НАТО стала б "кроком до стабілізації обстановки".

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