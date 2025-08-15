ТСН у соціальних мережах

У Кремлі озвучили очікування від зустрічі з Трампом

Речник Путіна вважає, що переговори американського та російського лідерів на Алясці можуть тривати 6-7 годин.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Трамп і Путін

Президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Переговори за участі президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна під час саміту на Алясці 15 серпня будуть тривалими і продуктивними.

Про це заявив у коментарі російським пропагандистам прессекретар господаря Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, переговори можуть тривати «щонайменше 6-7 годин».

«Російська сторона очікує, що зустріч Путіна та Трампа на Алясці завершиться продуктивно», — цитують Пєскова пропагандисти російського державного агентства «РИА Новости».

Речник російського президента також заявив, що переговори Трампа та Путіна віч-на-віч «відбудуться за участю помічників», не уточнивши, які саме помічники братимуть у них участь.

Кремль заявив раніше цього тижня, що лідерам допомагатимуть перекладачі під час особистої розмови на початку саміту, а потім вони продовжать переговори під час ділового обіду.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп збирається особисто зустрічати російського президента Володимира Путіна в аеропорту Анкориджа.

У Кремлі розповіли, що зустріч Путіна і Трампа розпочнеться з розмови тет-а-тет у присутності перекладачів. Потім переговори президентів у складі делегацій відбудуться за формулою «5 на 5».

