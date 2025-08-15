- Дата публікації
Категорія
Світ
У Кремлі озвучили очікування від зустрічі з Трампом
Речник Путіна вважає, що переговори американського та російського лідерів на Алясці можуть тривати 6-7 годин.
Переговори за участі президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна під час саміту на Алясці 15 серпня будуть тривалими і продуктивними.
Про це заявив у коментарі російським пропагандистам прессекретар господаря Кремля Дмитро Пєсков.
За його словами, переговори можуть тривати «щонайменше 6-7 годин».
«Російська сторона очікує, що зустріч Путіна та Трампа на Алясці завершиться продуктивно», — цитують Пєскова пропагандисти російського державного агентства «РИА Новости».
Речник російського президента також заявив, що переговори Трампа та Путіна віч-на-віч «відбудуться за участю помічників», не уточнивши, які саме помічники братимуть у них участь.
Кремль заявив раніше цього тижня, що лідерам допомагатимуть перекладачі під час особистої розмови на початку саміту, а потім вони продовжать переговори під час ділового обіду.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп збирається особисто зустрічати російського президента Володимира Путіна в аеропорту Анкориджа.
У Кремлі розповіли, що зустріч Путіна і Трампа розпочнеться з розмови тет-а-тет у присутності перекладачів. Потім переговори президентів у складі делегацій відбудуться за формулою «5 на 5».