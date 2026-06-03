У Кремлі озвучили три сценарії майбутнього: що чекає на Росію до 2050 року

Кремль / © Associated Press

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Під час Петербурзького міжнародного економічного форуму прокремлівський олігарх Костянтин Малофєєв та ідеолог Олександр Дугін представили прогнози розвитку Росії на найближчі 25 років. Озвучені сценарії майбутнього для країни-агресорки включають військову поразку, потенційну колонізацію держави та можливість застосування ядерної зброї.

Про це передають пропагандистські ЗМІ.

У межах заходу доповідачі виділили три можливі варіанти розвитку подій: негативний, інерційний і так званий хороший.

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Негативний варіант розвитку РФ

Згідно з негативним прогнозом, до 2036 року на Росію чекає програш у війні проти України та подальше протистояння з Заходом, а до 2050-го — колонізація країни та остаточна втрата суверенітету.

Автори зазначають, що за цим сценарієм Україна стане членом НАТО, що призведе до втрати Москвою впливу на пострадянські держави та появи нових «конфліктних зон» у Придністров’ї та Південній Осетії.

«2036 року в поганому сценарії на нас чекає поразка в „СВО“ і протистояння з Заходом. 2050-го — колонізація Росії», — заявили ідеологи.

Сценарії для РФ / © скриншот

«Хороший» прогноз для РФ — що може бути

Так званий хороший сценарій, озвучений Малофєєвим, базується на агресивній експансії та розпаді міжнародних інституцій.

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«У хорошому сценарії для Росії є чіткий образ перемоги в ідеологічній війні на основі прогнозування та проєктування. У нас — приєднання Києва, Одеси, Харкова тощо, розпад Євросоюзу. І 1950 року лідерство в забезпеченні світової безпеки та справедливості», — зазначив він.

Сценарії для РФ / © скриншот

Нейтральний сценарій для РФ

В інерційному сценарії представники кремлівського режиму допускають можливість застосування ядерної зброї. Водночас розробники прогнозу не включили використання ядерного арсеналу до переліку ризиків, оцінюючи такий крок як прийнятний варіант розвитку подій.

За цим же сценарієм передбачається, що до 2050 року світовий порядок формуватиметься навколо суперництва США та Китаю, де вплив Пекіна може перевищити американський.

Аналітики підсумували, що за будь-якого з зазначених варіантів, окрім умовного хорошого, Росії відводиться роль держави другого плану на міжнародній арені.

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