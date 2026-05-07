Зусилля Кремля, спрямовані на захист населення від зростання світових цін на пальне та на подолання наслідків українських ударів по енергетичній інфраструктурі, блокують здатність Росії повною мірою скористатися сприятливою кон’юнктурою на ринку енергоносіїв.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Подвоєння доходів лише на папері

Згідно з даними Мінфіну РФ від 6 травня, нафтогазові доходи країни в квітні 2026 року формально подвоїлися порівняно з березнем. Цьому сприяло стрімке зростання світових цін на нафту, спровоковане конфліктом в Ірані.

Загальні надходження — федеральний бюджет отримав близько 917 млрд рублів ($12 млрд) податків на видобуток корисних копалин.

Нафтова частка — становить 771 млрд рублів ($10 млрд).

Пастка субсидій та ремонтів

Попри ці цифри, реальна вигода для бюджету виявилася значно скромнішою. Як зазначає опозиційний ресурс «Власть» (Faridaily), російська влада була змушена різко збільшити виплати нафтовим компаніям.

Майже 350 мільярдів рублів ($4,68 млрд) було спрямовано на субсидії, щоб стримати зростання цін на бензин всередині РФ та профінансувати модернізацію і терміновий ремонт НПЗ, пошкоджених внаслідок українських атак.

Ці виплати фактично нівелювали додатковий прибуток від високих світових цін. У підсумку чистий дохід за квітень склав близько 856 млрд рублів, що лише незначно перевищує початковий прогноз у 835 млрд.

Вплив українських ударів

Експерти ISW підкреслюють, що інтенсифікація української кампанії ударів по об’єктах у глибокому тилу РФ продовжує підривати економічний потенціал Кремля.

Ключові нафтові порти, зокрема Усть-Луга та Приморськ (Ленінградська обл.), наразі працюють не на повну потужність.

Це заважає Росії отримати максимальну вигоду не лише від високих цін, а й від нещодавнього послаблення санкцій США.

Таким чином, поки світовий ринок нафти зростає, Росія змушена витрачати надлишки на «гасіння пожеж» у власному енергосекторі, спричинених війною та ударами ЗСУ по критичній інфраструктурі.

