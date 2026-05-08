У Кремлі підтвердили триденне перемир'я і обмін полоненими

Помічник президента РФ Юрій Ушаков

Доповнено додатковими матеріалами

Росія підтримала ініціативу президента США Дональда Трампа щодо перемир’я упродовж 9-11 травня та обміну полоненими у форматі «тисяча на тисячу».

Про це повідомив пропагандистам російського агентства ТАСС помічник президента РФ із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков.

За його словами, домовленості було досягнуто під час телефонних контактів з адміністрацією президента США.

Раніше Міністерство оборони Росії в односторонньому порядку заявило, що «оголошується перемир’я на честь святкування Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні». Припинення вогню з боку росіян мало закінчитися вже 10 травня.

Президент України Володимир Зеленський відповів на пропозицію російської влади припинити вогонь у суботу, 9 травня, коли у Москві відбувається традиційний парад за участі російського диктатора Володимира Путіна. Він порадив лідерам держав, близьких до Росії, відмовитися від планів відвідати парад у Москві.

Перемир’я 9-11 травня — що відомо

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив про досягнення домовленості щодо триденного припинення вогню у війні між Росією та Україною, яке триватиме 9, 10 та 11 травня.

За словами Трампа, перемир’я приурочене до пам’ятних дат Другої світової війни та включає повне зупинення бойових дій, а також масштабний обмін полоненими.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна та Росія досягли домовленості про проведення обміну військовополоненими у форматі «1000 на 1000» та встановлення режиму припинення вогню на 9, 10 та 11 травня.

Зеленський пояснив, що Україна погодилася на ці умови, щоб передусім врятувати життя своїх людей.

Після цього український президент видав офіційний указ, яким Україна дозволяє провести парад на 9 травня у Москві (Російська Федерація) на Красній площі. На час параду, як йдеться в указі Зеленського, територіальний квадрат Красної площі буде «виключено з плану застосування українського озброєння».

