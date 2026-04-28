В Росії студентів масово відправляють на війну під виглядом «операторів БПлА»

Міноборони РФ намагається загасити пожежу невдоволення, що спалахнула через масове залучення студентів до підрозділів безпілотних систем (USF). Ситуація настільки критична, що російське військове керівництво змушене виправдовуватися перед ректорами ВНЗ, намагаючись спростувати факти примусу та «м’ясних штурмів».

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у звіті 27 квітня.

Термінові збори та виправдання Міноборони РФ

Як зазначає ISW, 27 квітня відбулася спільна нарада Міноборони РФ, Міністерства науки та вищої освіти, а також керівників провідних університетів. Головна тема — «принципи та умови» вербування студентів.

Заступник міністра оборони РФ Віктор Горемикін намагався переконати присутніх, що:

Контракти зі студентами підписуються лише на один рік.

Процес є «виключно добровільним».

Чутки про масові відрахування студентів заради їхньої подальшої відправки на фронт нібито «не відповідають дійсності».

Особиста відповідальність та страх «м’ясних штурмів»

Про паніку в коридорах влади свідчить і той факт, що міністр оборони Андрій Бєлоусов до кінця квітня 2026 року має видати наказ про особисту відповідальність командирів. Це пряма спроба заспокоїти молодь, яка боїться, що після підписання контракту на оператора дрона їх без згоди перекинуть у штурмові піхотні підрозділи з високим рівнем смертності.

«Російське командування намагається пом’якшити занепокоєння навколо вербувальної кампанії, розпочатої у грудні 2025 — січні 2026 року, щоб не зірвати потік „гарматного м’яса“ з-поміж молоді», — зазначають аналітики ISW.

Навіть пропагандисти б’ють на сполох

Прихована мобілізація студентів викликала неочікувану хвилю критики навіть серед лояльних до Кремля «воєнкорів» та пропагандистів. Ще в березні 2026 року вони почали відкрито критикувати неефективність кампанії, наголошуючи, що страх опинитися у штурмових загонах замість підрозділів БПЛА повністю деморалізує потенційних рекрутів.

План «2 відсотки»

Попри заяви про «добровільність», стало відомо, що міністр науки РФ Валерій Фальков ще на початку року встановив жорсткий план для великих університетів: мінімум 2% студентів мають підписати контракти з Міноборони.

Наразі Кремль намагається маніпулювати статистикою — заступник міністра Дмитро Афанасьєв цинічно заявив, що отримано лише «шість скарг» на примус, а Горемикін і зовсім видав фантастичну цифру про «93% довіри студентів до Міноборони». Проте терміновість нарад та залучення особисто Бєлоусова до вирішення питання свідчать про справжній масштаб управлінського хаосу та страх перед студентськими протестами.

