У Кремлі почалася велика перетасовка: чому Путін міняє оточення

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін розпочав чергову перетасовку вищого керівництва Росії через побоювання можливої змови всередині кремлівських еліт.

Таку думку висловила докторка філософії Людмила Покровщук в ефірі телеканалу «Київ24».

За словами експертки, кадрові перестановки в оточенні Путіна є характерною для нього практикою, яку він застосовує перед потенційно небезпечними для себе періодами, аби не допустити консолідації впливових груп.

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«Перетасовка всередині кремлівських еліт, це постійно Путін робить. Перед певними ситуаціями в нього все-таки є той КГБшний нюх: щоб еліти за його спиною не почали домовлятися, відбувається час від часу така перетасовка», — сказала Покровщук.

Вона звернула увагу, що після нещодавнього перебування Путіна на Валдаї, куди також приїздив Олександр Лукашенко, у Росії розпочалася нова хвиля кадрових змін.

«Коли Путін буває на Валдаї і робить собі відпустку, то це такий „напряг“ для еліти, тому що вони розуміють, що там він щось перестратеговує і буде їх перетасовувати. І от після Валдаю ми бачимо, що почалася чергова перетасовка», — зазначила експертка.

Покровщук також нагадала, що аналогічні процеси вже відбувалися в Міністерстві оборони РФ. За її словами, Путін зазвичай не позбавляється найближчих соратників, а лише переводить їх на інші посади.

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«Якщо ви зауважили по Міністерству оборони РФ, то там вся команда, в принципі, була перетасована, але Путін не чіпає своїх друзів. Він їх просто переставляє на інші посади», — сказала вона.

На думку докторки філософії, нинішні кадрові рішення свідчать про зростання занепокоєння російського президента внутрішньополітичною ситуацією та погіршенням економічного становища країни.

«Якщо він тасує внутрішню еліту, це значить, що він боїться, тому що ситуація складна. Особливо ще потрібно буде когось призначити винним перед виборами», — заявила Покровщук.

Вона припустила, що Кремль уже визначає посадовців, які можуть понести персональну відповідальність за економічні проблеми Росії.

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«На сьогодні ми бачимо, що обираються ті, хто буде нести внутрішню персональну відповідальність за ту складну економічну ситуацію в Росії, яку Путін уже визнав», — підсумувала експертка.

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