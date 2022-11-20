У Кремлі почали готуватись до державного перевороту: там бояться гіпнозу та релігії - ЗМІ

Кремлівський генерал, який відповідає за план, довіряє екстрасенсам та астрологам.

У Росії вже почали готуватись до ймовірного державного перевороту. Там заявляють, що "противник може використати проти Федеральної служби охорони гіпноз та релігію".

Про це пише російське видання The Insider з посиланням на секретний документ, який розробили в Кремлі.

За даними видання, Федеральна служба охорони готується захищати диктатора Путіна, якщо станеться ймовірний державний переворот. Там навіть розробили чотири алгоритми дій на випадок загрози кремлівському режиму.

Ще 26 жовтня до Москви завезли військову техніку, а у ФСО заявили про проведення так званих "планово-тактичних навчань з нейтралізації загроз тероризму і захисту об'єктів вищих органів влади".

У Росії бояться, що проти кремлівського режиму можуть використати ЗМІ, релігійні організації, соціальні мережі та навіть гіпноз.

У ФСО пропонують проводити політичні бесіди з молодими спеціалістами, колективні походити до храму. Також у Кремлі заявляють, що у "ворога є гіпнотичні здібності". Також в одному із пунктів плану є ймовірність евакуації із Москви родин російських високопоставлених офіцерів. У Кремлі також побоюються, що деякі співробітники ФСО можуть бути психологічно нестійкими, таких пропонують відправляти до лікарень.

За реалізацію плану відповідає безпосередньо заступник директора ФСО генерал Олександр Комов. За повідомленням джерела з охорони Кремля, генерал Комов не лише відрізняється підвищеною пильністю, а й уважно прислухається до порад астрологів та екстрасенсів.

Чи буде в Росії державний переворот?

Російські та іноземні експерти не виключають, що через війну Росії проти України в державі-агресорці може статись справжні переворот. Американський професор Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, політолог Деніел Трейсман вважає, що повний крах режиму Володимира Путіна – ймовірніший варіант усунення його від влади, аніж збройне повстання генералів чи заколот кремлівських еліт.

Схожої думки дотримується і російський публіцист та опозиціонер Андрій Піонтковський. Це може відбутись через успіхи ЗСУ на фронті.

А от російський опозиційний політик Ілля Яшин заявив, що усунення Путіна ззовні нереальне.

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