У Кремлі погрожують помстою країнам НАТО: заява голови зовнішньої розвідки РФ

Росія помститься країнам НАТО, які сприяють українським ракетним атакам великої дальності по території РФ.

Про це в середу, 19 листопада, заявив голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін в інтерв'ю журналу National Defense, повідомляє Reuters.

За його словами, оголошені президентом держави-агресорки Володимиром Путіним зміни ядерної доктрини означають, що Росія практично “не може зазнати поразки на полі бою”.

“Наші вороги змушені визнати, що рішучість президента Росії твердо захищати фундаментальні інтереси країни всіма доступними засобами звужує простір для маневру Вашингтона та Брюсселя. Спроби окремих союзників по НАТО взяти участь у забезпеченні можливих далекобійних ударів західною зброєю вглиб російської території не залишаться безкарними”, – заявив глава російської розвідки.

При цьому Наришкін вважає, що “військово-політичні еліти на Заході” усвідомлюють серйозність намірів Росії та виявлятимуть “стриманість” у своїх діях, щоб уникнути прямого військового конфлікту з Росією, який “може мати для них катастрофічні наслідки”.

Нагадаємо, Сили оборони України використала американські ракети ATACMS, щоб завдати удару по території Росії у вівторок, 19 листопада. Того ж дня Путін схвалив програмний документ, який знижує поріг для використання Росією ядерної зброї у відповідь на атаки противника з використанням звичайної зброї.

Генштаб підтвердив, але... ATACMS вже побували на Брянщині?

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