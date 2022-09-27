У Кремлі погрожують "змінити умови переговорів": натякають на анексію захоплених територій

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія "поки що готова до мирних переговорів з Україною", але, мовляв, це може змінитися "залежно від зміни ситуації".
Пєсков заявив, що умови президента РФ щодо переговорів з Україною "можуть змінитися залежно від ситуації". Водночас речник російського диктатора вкотре кинув звинувачення в бік українського керівництва. Мовляв, це Україна відмовилася від переговорів з Росією.
Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".
"Президент (Путін - ред.) говорив, що Росія, зрозуміло, зберігає свою готовність вести переговори. Але залежно від того, як змінюється ситуація, змінюються і умови. Про це ми неодноразово говорили", - заявив Пєсков.
За його словами, всі цілі так званої "спеціальної військової операції" РФ в Україні залишаються такими, як і були.
"Але в цьому випадку також на переговорах (Путіна та Ердогана - ред.) було сказано, що з переговорного треку повністю пішла українська сторона, тому спеціальна військова операція триває", - додав Пєсков.
Нагадаємо, військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що Путін днями може оголосити анексію захоплених українських територій. Таким чином, він зможе перевести "спецоперацію" на інший формат і почне мобілізувати українців із цих регіонів.
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