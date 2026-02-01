ТСН у соціальних мережах

У Кремлі похвалили Трампа після переговорів посланця Путіна в США

Представники верхівки російської влади висловлюють задоволення від співпраці з адміністрацією президента США Дональда Трампа, звинувачують Європу у підготовці до «нової війни» та погрожують Зеленському.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Після того, як спецпосланець російського президента Володимира Путіна, бізнесмен Кирило Дмитрієв провів переговори з американською делегацією в США, рупори Кремля почали вихваляти миротворчу політику Дональда Трампа.

Зокрема, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв в інтерв’ю Reuters, ТАСС та російському воєнному блогеру WarGonzo оцінив американського президента як ефективного лідера, який прагне миру.

«Трамп хоче увійти в історію як миротворець — і він справді намагається це зробити [завершити війну]. І саме тому контакти з американцями стали набагато продуктивнішими», — заявив він.

Вірний поплічник Путіна та експрезидент Росії також похвалив за ефективність «зухвалий» стиль політики президента США, заперечивши, що його діяльність створює «хаос».

При цьому він з насмішкою прокоментував недавні погрози Трампа відправити американські атомні субмарини ближче до Росії після ядерних погроз, які висловлював у соцмережах сам Медведєв.

«Ми досі їх не знайшли», — сказав він, маючи на увазі американські підводні човни.

Медведєв також нахабно висловив сподівання на швидку «перемогу» Росії у війні проти України, запевнивши, що ця «перемога» повинна запобігти «новим конфліктам».

Водночас він озвучив погрози в адресу президента України Володимира Зеленського, зацитувавши фразу з роману Михайла Булгакова: «Аннушка уже розлила олію, голови йому [Володимиру Зеленському] не зносити».

Ще один рупор Кремля, голова МЗС РФ Сергій Лавров у коментарі пропагандисту Павлу Зарубіну також позитивно оцінив стосунки з адміністрацією Трампа.

Зокрема, він згадав про свою минулорічну зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо, який начебто ще у лютому 2025 року заявив йому, що буде помилкою не використовувати збіг національних інтересів США та Росії для того, щоб «реалізовувати взаємовигідні економічні, торговельні, інвестиційні проєкти».

При цьому він звинуватив Європу у намаганні «вбивати клини між Росією та Сполученими Штатами», оскільки, за його словами, європейські еліти вбачаючи в політиці Сполучених Штатів при президенті Трампі «нахил на користь Росії, на шкоду інтересам Європи».

«Вони свої інтереси змінили на інтереси українського режиму і всіляко використовують цей режим, щоб воювати проти Росії, вже не приховуючи, і готуються до війни безпосередньо зі своєю участю», — видав чергову порцію маячні очільник зовнішньополітичного відомства держави-агресорки.

Нагадаємо, спецпосланець американського президента Стів Віткофф назвав зустріч із Кирилом Дмитрієвим у Маямі «продуктивною та конструктивною».

«Ця зустріч нас обнадіює в тому, що Росія працює над забезпеченням миру в Україні», — написав він у соцмережі Х.

Після переговорів спецпосланця Путіна у США було перенесено зустріч російської та української делегацій і Абу-Дабі, яка планувалася на 1 лютого. Як повідомив президент Володимир Зеленський переговори у столиці ОАЕ відбудуться в тристоронному форматі (Україна-Росія-США) та пройдуть 4-5 лютого.

