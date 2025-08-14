Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

На саміті президента США Дональда Трампа із російським президентом-диктатором Володимиром Путіним, який відбудеться 15 серпня на Алясці, не передбачено підписання жодних документів.

Про це повідомив російським пропагандистам агентства «РИА Новости» прессекретар господаря Кремля Дмитро Пєсков.

«Підписання документів за підсумками саміту Путіна та Трампа на Алясці не очікується», — цитують вони речника Путіна.

Реклама

Пєсков також підтвердив, що на цій зустрічі обговорюватимуться питання, пов’язані з «українським врегулюванням».

«Путін і Трамп за підсумками саміту на Алясці окреслять те коло домовленостей та розуміння, якого їм вдасться досягти», — додав він.

Нагадаємо, У Білому домі заявили, що президент США погодився зустрітися з Путіним, бо хоче «подивитися йому в очі» і спробувати зупинити війну в Україні

Помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив, що «центральною темою» саміту на Алясці стане врегулювання української «кризи», як у Кремлі називають війну проти України.