У Кремлі повідомили, коли Путін прилетить на Аляску

Президент РФ Володимир Путін / © Getty Images

Президент Російської Федерації Володимир Путін прилетить до американського міста Анкоридж на Алясці у п’ятницю, 15 серпня, рівно об 11 годині за місцевим часом (о 22 годині за Києвом).

Про це повідомив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков в інтерв’ю пропагандисту телеканалу «Росія 1» Павлу Зарубіну.

За його словами, Путін зараз проводить нараду з питань розвитку Магаданської області, потім у нього буде зустріч із губернатором, після чого — «пунктуальний відліт з Магадана в Анкоридж».

«Рівно об 11 годині за місцевим часом президент [РФ Володимир Путін] повинен приземлитися, і його зустрічатиме біля літака президент Трамп», — повідомив Пєсков.

Речник Путіна запевнив, що російський президент не запізниться на зустріч і додав, що під час чотиригодинного перельоту до Анкориджа він буде перечитувати тези щодо всієї проблематики переговорів.

«На чільному місці буде стояти питання українського врегулювання, але це також перелік подразників наших двосторонніх відносин, це і можливі проєкти економічного співробітництва, це і всі-всі аспекти українського врегулювання, це і тези з регіональної та міжнародної проблематики, це величезна кількість матеріалів, які, звичайно, президент завжди дуже уважно читає», — запевнив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп збирається особисто зустрічати російського президента Володимира Путіна в аеропорту Анкориджа.

У Кремлі також розповіли подробиці зустрічі Путіна і Трампа, яка розпочнеться з розмови тет-а-тет у присутності перекладачів. Потім переговори президентів у складі делегацій відбудуться за формулою «5 на 5».

Тим часом президент США заявив, що не впевнений у можливості досягти угоди про негайне припинення вогню за підсумками зустрічі з Путіним.