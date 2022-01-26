У Кремлі пригрозили, що військова ситуація в Європі та світі дійшла "до небезпечної межі'

У Кремлі пригрозили, що військова ситуація в Європі та світі дійшла "до небезпечної межі'

Як заявляють у Росії, що їхні вимоги начебто були б вигідними як для "національних інтересів РФ", так і для глобальної безпеки в Європі.

У Міністерстві закордонних справ РФ пригрозили, що військова напруженість в Європі та світі дійшла "до небезпечної межі".

Про це заявив заступник очільника російського МЗС Олександр Глушко, пишуть росЗМІ.

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Як йдеться у його заяві, пропозиції щодо так званих "гарантій безпеки", які раніше були висунуті Росією, нібито "відкривають прямий шлях до руху в правильному напрямку". За його словами, що вимоги Кремля начебто були б вигідними як для "національних інтересів РФ", так і для глобальної безпеки в Європі.

Як пише провладне російське агентство ТАСС, заступник міністра МЗС також зазначив, що у відносинах РФ з НАТО немає позитивного порядку денного і питання про відновлення постійного представництва при альянсі не стоїть.

Нагадаємо, НАТО паралельно із США готує надати свої письмові відповіді на так звані "гарантії безпеки" Кремля, які відправлять вже цього тижня. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг розповів, що у відповідях буде зазначено про готовність НАТО вислухати занепокоєння Росії. Водночас Єнс Столтенберг наголосив, що у НАТО не готові поступатися Росії щодо ключових принципів.

Раніше повідомляли, що США мають намір у письмовій відповіді Росії виявити зацікавленість у подальшому діалозі, але відхилити ультиматум Кремля щодо НАТО.

У Білому домі повідомляють, що у письмових пропозиціях США, які наступного тижня буде надіслано до Кремля, адміністрація президента Байдена представить бачення того, як обидві сторони можуть зміцнити почуття взаємної безпеки. За словами речниці Джо Байдена Псакі, усі пропозиції, які будуть викладені, відповідатимуть позиції американської сторони, озвученій раніше на переговорах.

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