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У Кремлі пригрозили ЄС у разі запровадження ліміту цін на російський газ

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У Кремлі пригрозили ЄС у разі запровадження ліміту цін на російський газ

Фото: ТСН.ua

Європейський Союз пропонує запровадити обмеження цін на російський газ. У відповідь РФ використовує свій звичний спосіб ведення дипломатії - погрози.

Зокрема, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив Заходу перекрити газ у разі запровадження ліміту цін на російський газ.

Про це російський політик написав у телеграм.

"Буде як з нафтою. Російського газу в Європі просто не буде", - пригрозив Медведєв.

Зауважимо, очільниця  Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйен запропонувала встановити цінове обмеження для трубопровідного російського газу, що йде в Європу. За даними Sky News, міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7) погодили запровадити ліміт цін на газ з РФ.

Нагадаємо, раніше колишній президент РФ Дмитро Медведєв побідкався, бо Україна відмовилася від російських гарантій безпеки. Він заявив, що нібито тільки держава-терористка могла гарантувати українцям безпеку, але Україна вирішила скористатися західним озброєнням.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
763
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