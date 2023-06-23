У Кремлі “прокололися” з двійником Путіна: президент РФ одночасно був у прямому ефірі та покладав квіти до меморіалу (фото)

Пропагандисти вели пряму трансляцію з Радбезу РФ під головуванням Путіна та повідомляли про його участь у той самий час в інших заходах.

Пресслужба Кремля через недогляд мимоволі підтвердила наявність бодай одного двійника у Володимира Путіна. У четвер, 22 червня, російський президент одночасно проводив засідання Ради безпеки РФ і покладав квіти до Могили невідомого солдата в Олександрівському саду.

Такий “прокол” зауважив колишній депутат російської Держдуми Віктор Алксніс та повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

За його словами, на сайті Кремля повідомили, що засідання Ради безпеки, на якому, зокрема, обговорювали ситуацію на фронті, почалося 22 червня об 11:55 за московським часом.

Засідання Радбезу РФ почалося 22 червня об 11:55 за московським часом / Фото: із соцмереж

Але вже о 12:15, тобто через 20 хвилин, російський президент начебто взяв участь у покладанні квітів до Могили невідомого солдата в Олександрівському саду на честь Дня пам'яті та скорботи.

Того ж дня, 22 червня, Путін взяв участь у покладанні квітів до Могили Невідомого Солдата о 12:15

“Цих 20 хвилин могло вистачити лише на дорогу від резиденції у Кремлі до Олександрівського саду. Можна було б припустити, що засідання Ради безпеки продовжилося після покладання квітів. Але вже о 13:05 Путін відвідав Музей Перемоги, а о 14:50 у нього відбулася зустріч із прем'єр-міністром, головою МЗС Катару Мухаммедом Аль Тані", – написав ексдепутат Держдуми РФ.

Водночас російський політик наголосив, що о 12:03 пропагандисти з "РІА Новости" почали вести “пряму трансляцію” із засідання Радбезу.

Пропагандисти з "РИА Новости" розпочали "пряму трансляцію" засідання Радбезу РФ о 12:03

А ще одне пропагандистське агентство ТАСС повідомило, що "Путін обговорює з Радбезом ситуацію в зоні проведення СВО" о 12:00.

Пропагандистське агентство ТАСС повідомило про участь Путіна в засіданні Радбезу РФ о 12:00

"Цікаво, який Путін був на Радбезі – справжній чи його двійник? А який Путін виконує обов'язки верховного головнокомандувача та керує СВО в Україні? А можливо, двійників кілька? І кожен із них призначений для певних заходів та дій?" – риторично запитує ексдепутат.

Водночас Віктор Алксніс припустив інше пояснення цієї ситуації, яке не передбачає використання двійників, але зайвий раз підтверджує брехливість російської влади. На його думку, засідання Радбезу РФ 22 червня не проводилося, а його “пряма трансляція” була фікцією.

“Але тоді виникає запитання: "А навіщо треба було дурити голову населенню про його проведення? З якою метою це робилося?" – написав колишній депутат Держдуми РФ.

Нагадаємо, в ГУР Міноборони України припускають, що Путін використовує технологію двійників. Інформація про це ґрунтується як на оперативних розвідданих, так і на оцінках лікарів-фізіогномістів та багатьох інших фахівців.

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