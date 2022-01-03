У Кремлі прокоментували, чому Путін "погладшав" під час новорічного привітання

Користувачі Мережі вважали, що він має під пальто бронежелет чи грілку.
Речник президента РФ Дмитро Пєсков відповів на чутки про монтаж новорічного звернення Володимира Путіна, а також його зовнішній вигляд під час привітання.
Про це повідомляє Daily Storm.
Керівник країни-агресора вдягнув пальто, яке стовбурчилося на животі. Користувачі Мережі висловили свої припущення: хтось вважав, що під пальто - бронежилет, хтось - що його грілками обмотали чи бабусиною хустиною.
"Хлопці явно на Новий рік перестаралися! З новим роком!" - сказав представник Кремля.
Пєсков назвав дурістю інформацію про те, що новорічне звернення президента Росії складається з архівних кадрів.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у щорічному традиційному відеозверненні привітав українців із Новим 2022 роком. Цього разу вперше промова була великою – понад 20 хвилин.
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