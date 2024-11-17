У Кремлі прокоментували дозвіл на удари по РФ західною далекобійною зброєю

У МЗС РФ нагадали про заяву Путіна, в якій він розцінив такий дозвіл як безпосередню участь країн НАТО у бойових діях.

Дозвіл президента США Джо Байдена на застосування далекобійних американських ракет для ударів по території Росії викликав переполох у російських пропагандистів, які кинулися брати коментарі у речників Кремля.

Першою відгукнулася прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова.

Не довго думаючи, речниця російської дипломатії нагадала, що свого часу на цю тему уже висловлював свою думку господар Кремля, не переказавши змісту його слів.

“Путін вже висловився на тему рішення бити далекобійними ракетами Заходу по території РФ”, - сказала Захарова.

Як пояснили російські пропагандисти, йдеться про заяву Путіна, яку він зробив у вересні цього року, про те, що застосування українською армією західної зброї великої дальності для ударів по Росії означатиме безпосередню участь країн НАТО у бойових діях.

Путін вважає, що застосування далекобійної зброї Силами оборони України можливе лише з використанням даних супутників НАТО, а “польотні завдання” у ці системи нібито можуть вносити тільки військові країн НАТО.

Тому він назвав дозвіл ЗСУ на застосування цієї зброї “прямою участю країн НАТО у війні в Україні”.

“Це буде означати, що США, європейські країни воюють з Росією. А якщо це так, то, маючи на увазі зміну самої суті цього конфлікту, ми будемо ухвалювати відповідні рішення, з огляду на ті загрози, які нам будуть створюватися", — пригрозив кремлівський диктатор.

Ще одним високопосадовим російським чиновником, який наважився дати коментар пропагандистам ТАСС, був перший заступник голови Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров.

Він назвав дозвіл на удари американськими ракетами вглиб Росії “безпрецедентним кроком, що веде до початку третьої світової війни” і заявив, що відповідь Росії буде негайною.

Нагадаємо, президент США Джо Байден дозволив використання Україною американських ракет великої дальності для ударів усередині Росії. Після цього стало відомо, що Франція та Британія теж дозволили Україні завдати ударів вглиб території Росії своїми ракетами SCALP/Storm Shadow.

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