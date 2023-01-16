Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Кремлі прокоментували ракетний удар РФ по багатоповерхівці у Дніпрі, який забрав десятки життів

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
3204
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Кремлі прокоментували ракетний удар РФ по багатоповерхівці у Дніпрі, який забрав десятки життів

Фото: Associated Press

Пєсков у трагедії у Дніпрі звинувачують Україну, а не російську ракету.

У Кремлі цинічно заперечують, що російська війська завдають ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі України, коментуючи атаку на Дніпро.

Про це сказав речник російського президента-диктатора Дмитро Пєсков, передають пропагандистські російські ЗМІ.

"ЗС РФ не завдають ударів по житлових будинках та соцінфраструктурі України", - виправдався він. 

Він звинуватив у трагедії "українську ППО", яка нібито невдало "збила" російську ракету, яка впала на будинок. Втім, відомо, що українські системи ППО не здатні збивати ракети типу X-22, яка влучила у будинок у Дніпрі. 

Ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі: останні новини

Нагадаємо,14 січня Росія завдала удару ракетою Х-22 по багатоповерхівці в Дніпрі. Вибухом було повністю знищено одну з секцій будинку. За попередньою інформацією, внаслідок удару РФ у будинку 72 квартири зруйновано, пошкоджено понад 230. 

Як припустив мер Дніпра Борис Філатов РФ хотіла вдарити по Придніпровські теплостанції, але промазала і влучила у будинок. За останніми даними, загинуло щонайменше 36 осіб. Пошуково-рятувальна операція триває. Доля 35 осіб з'ясовується.

Кількість загиблих зростає чи не щогодини: ситуація в Дніпрі на ранок 16 січня

Кількість загиблих зростає чи не щогодини: ситуація в Дніпрі на ранок 16 січня

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3204
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація