У Кремлі прокоментували ракетний удар РФ по багатоповерхівці у Дніпрі, який забрав десятки життів

Пєсков у трагедії у Дніпрі звинувачують Україну, а не російську ракету.

У Кремлі цинічно заперечують, що російська війська завдають ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі України, коментуючи атаку на Дніпро.

Про це сказав речник російського президента-диктатора Дмитро Пєсков, передають пропагандистські російські ЗМІ.

"ЗС РФ не завдають ударів по житлових будинках та соцінфраструктурі України", - виправдався він.

Він звинуватив у трагедії "українську ППО", яка нібито невдало "збила" російську ракету, яка впала на будинок. Втім, відомо, що українські системи ППО не здатні збивати ракети типу X-22, яка влучила у будинок у Дніпрі.

Ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі: останні новини

Нагадаємо,14 січня Росія завдала удару ракетою Х-22 по багатоповерхівці в Дніпрі. Вибухом було повністю знищено одну з секцій будинку. За попередньою інформацією, внаслідок удару РФ у будинку 72 квартири зруйновано, пошкоджено понад 230.

Як припустив мер Дніпра Борис Філатов РФ хотіла вдарити по Придніпровські теплостанції, але промазала і влучила у будинок. За останніми даними, загинуло щонайменше 36 осіб. Пошуково-рятувальна операція триває. Доля 35 осіб з'ясовується.

Кількість загиблих зростає чи не щогодини: ситуація в Дніпрі на ранок 16 січня

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