У Кремлі прокоментували пропозицію США щодо Ірану та України

Президент РФ Володимир Путін та його прессекретар Дмитро Пєсков / © Associated Press

У Кремлі заперечують, що пропонували США не надавати розвідувальної інформації Ірану під час бойових дй на Близькому Сході, якщо Вашингтон припинить робити те саме для України.

Як повідомляє турецьке інформаційне агентство «Анадолу», прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав повідомлення про це у західних ЗМІ «брехливими».

«Ми, безумовно, бачили це повідомлення. Воно належить до категорії неправдивих, або, точніше, брехливих повідомлень», — сказав Пєсков на брифінгу у Москві.

Речник Путіна додав, що Росія «підтримує політичне та дипломатичне врегулювання конфлікту на Близькому Сході».

«Це єдине, що може ефективно допомогти розрядити катастрофічно напружену ситуацію, яка наразі склалася в регіоні», — сказав він.

Пєсков також озвучив застереження Кремля щодо можливих ударів США по іранських енергооб’єктах, зокрема по атомній електростанції «Бушер», яку побудувала РФ.

«Ми вважаємо удари по ядерних об’єктах потенційно надзвичайно небезпечними та такими, що можуть мати навіть незворотні наслідки», — цинічно заявив речник президента держави-агресорки, яка неодноразово завдавала ударів по об’єктах, від яких залежить робота українських атомних електростанцій.

Нагадаємо, раніше видання Politico з посиланням на власні джерела повідомило, що Кремль намагався укласти з адміністрацією Дональда Трампа угоду про припинення підтримки Ірану в обмін на відмову Вашингтона допомагати Україні розвідданими.

Білий дім начебто відхилив цю пропозицію. Проте сам факт таких переговорів викликав тривогу серед європейських дипломатів, які вбачають у цьому спробу Кремля внести розкол у відносини між США та Європою.

Як Росія підтримує Іран

Раніше повідомлялося, що Росія розширює військову підтримку Ірану на тлі операції США та Ізраїлю на Близькому Сході. Москва не лише посилила обмін розвідданими з Тегераном, а й передає технології безпілотників і тактичний досвід ведення війни.

За інформацією видання The Wall Street Journal, Москва передає Тегерану компоненти для безпілотників, зокрема системи зв’язку, навігації та наведення. Крім того, російські фахівці діляться досвідом застосування дронів, накопиченим під час війни проти України.

Росія фактично відмовилася від будь-якого нейтралітету й заявляє про підтримку Ірану в його протистоянні зі США та Ізраїлем.