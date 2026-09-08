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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Кремлі пригрозили Європі війною: що заявив Лавров

Сергій Лавров пригрозив Європі «дуже короткою» війною у разі нападу на Росію.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Сергій Лавров

Сергій Лавров / © Associated Press

Поплічник путінського режиму та очільник російського МЗС Сергій Лавров видав чергову порцію погроз на адресу європейських країн.

Про це очільник російського МЗС сказав в ефірі «Першого каналу», передають російські ЗМІ.

Під час виступу Лавров пригрозив Європі, порадивши запам’ятати слова Путіна про те, що у разі нападу на РФ війна буде іншою.

«У випадку нападу на РФ війна буде зовсім іншою і дуже короткою», — заявив Лавров.

Нагадаємо, Росія знайшла нову причину війни проти України. Симоньян заговорила про «порятунок світу».

Раніше у Кремлі розповіли про телефонну розмову Володимира Путіна і президент США Дональда Трампа. Під час бесіди вони обговорили війну в Україні, а також результати поїздок спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви й Києва.

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