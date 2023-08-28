У Кремлі Путіну обирають опонентів на виборах: для кандидатів є важлива умова

У РФ в адміністрації російського президента Володимира Путіна обирають опонентів для нього ж на виборах. У Кремлі вирішили, що не реєструватимуть кандидатів молодше 50 років, аби диктатор на їх фоні не виглядав старим дідом.

Про це пише Meduza.

"У політичному блоці адміністрації президента РФ, яким керує Сергій Кирієнко, визначилися зі "спаринг-партнерами", які "конкуруватимуть" із Володимиром Путіним на президентських виборах 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одним із критеріїв вибору став вік кандидатів. Головна умова - серед зареєстрованих не повинно бути політиків молодше 50 років.

У Путіна очікують, що на вибори окрім російського диктатора підуть представники трьох парламентських партій: КПРФ, ЛДПР і "Нових людей".

"Кандидатом від КПРФ Кремль бачить Геннадія Зюганова. 2008 року на виборах президента Зюганов отримав 17%, 2012 року - 18%", - йдеться у повідомленні.

Стабільність рейтингу важлива для Кремля. На прийдешніх виборах Путін очікує "рекордний результат".

"Кандидатом від ЛДПР, за задумом Кремля, має стати лідер партії Леонід Слуцький. За словами джерела, близького до адміністрації Путіна, Слуцький і сам хоче взяти участь у виборах, "оскільки любить піар"", - пише видання.

Водночас із кандидатом від "Нових людей" усе складніше. У Кремлі хотіли б, щоб від партії висунувся її голова, бізнесмен Олексій Нечаєв. Попри це, на його місце претендує віце-спікер Держдуми Владислав Даванков, який зараз балотується у мери Москви. Відповідний кандидат аж ніяк не влаштовує адміністрацію Путіна, оскільки Даванкову 39 років.

В адміністрації Путіна побоюються, що молодий і активний кандидат може змусити виборця подумати про вік президента і це буде невигідний контраст.

Нагадаємо, російський диктатор Путін хоче на наступних так званих "виборах" президента отримати від населення рекордні 80% голосів.

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