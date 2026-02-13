© Associated Press

Реклама

Кремль офіційно скасував попередній карантин для осіб, які збираються зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. Це сталося майже через 4 роки після зняття Росспоживнаглядом обмежень через пандемію Covid-19.

Про це пише Faridaily з посиланням на чотирьох співрозмовників, знайомих із протоколом Кремля.

Карантинний режим для зустрічі з Путіним було запроваджено у 2020 році і спершу він тривав 2 тижні. 2023 року його скоротили до п’яти днів.

Реклама

Щоб зустрітися із російським президентом гості Кремля повинні були пройти тест на ковід, грип та ГРВІ. Ці заходи суворо контролювалися Федеральною службою охорони.

Хоча Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) офіційно проголосила пандемію закінченої у травні 2023 року, у Росії фактичне скасування ковідних заходів відбулося ще у липні 2022 року Росспоживнагляд скасував постанову про масочний режим і соціальну дистанцію.

При цьому для зустрічі з Путіним у Кремлі досі продовжували застосовувати карантинні обмеження. Ті закордонні гості, які відмовлялися проходити ПЛР-тест на коронавірус перед зустріччю з російським президентом, розмовляли з ним на великій відстані.

Зокрема, зустріч Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном у лютому 2022 року відбувалася за довгим столом і їх розділяли приблизно шість метрів. У Кремлі тоді заявляли, що це необхідно через «протокол додаткових заходів щодо захисту здоров’я нашого президента та наших гостей».

Реклама

Нагадаємо, раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для прямої зустрічі з диктатором Володимиром Путіним президент України Володимир Зеленський має приїхати до Москви.