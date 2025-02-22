У Кремлі розкрили теми майбутньої розмови Путіна і Трампа

Триває підготовка до особистої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і російським президентом Володимиром Путіним. На саміті лідери двох країн будуть обговорювати глобальні проблеми, а не тільки війну в Україні.

Про це заявив у суботу, 22 лютого, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков в коментарі російським державним ЗМІ, передає Associated Press.

“Йдеться про те, щоб почати рухатися в напрямку нормалізації відносин між нашими країнами, знайти шляхи вирішення найгостріших і потенційно дуже-дуже небезпечних ситуацій, яких дуже багато і серед яких — Україна”, — сказав він.

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За словами одного з керівників російської дипломатії, організація зустрічі Путіна і Трампа перебуває на “ранній стадії”, а для її проведення знадобиться “найінтенсивніша підготовча робота”.

Рябков додав, що представники США та Росії можуть зустрітися “протягом наступних двох тижнів”, щоб прокласти шлях для подальших переговорів між високопосадовцями.

Нагадаємо, Сергій Рябков також повідомив, що зустріч представників Росії та США відбудеться рівні керівників профільних департаментів, а її учасники мають обговорити усунення "подразників" у відносинах.

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