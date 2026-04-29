- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 257
- Час на прочитання
- 1 хв
У Кремлі розкрили, чи приїде Фіцо на парад до РФ: що заявили
У Кремлі похвалилися візитом Роберта Фіцо на парад. Помічник диктатора підтвердив приїзд словацького прем’єра 9 травня.
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо приїде до Москви на пропагандистський парад 9 травня.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
За словами Ушакова, Фіцо вже зазначений у списках іноземних гостей, яких Кремль намагається зібрати для ілюзії «міжнародної підтримки». Поки цивілізований світ ігнорує військові марші країни-агресорки, представники РФ використовують ім’я словацького посадовця, щоб продемонструвати наявність «лояльних» політиків усередині ЄС.
Фіце приїде до РФ на парад — останні новини
Нагадаємо, Роберт Фіцо підтвердив намір знову відвідати Москву на урочистості 9 травня. Однак реалізація планів словацького політика, відомого своєю лояльністю до Кремля, наразі під питанням через логістичні проблеми з перельотом до столиці РФ.
Словацький прем’єр підкреслив, що попри офіційну відмову Литви та Латвії у використанні їхнього повітряного простору для подорожі до Москви він планує знайти альтернативний шлях, як це йому вдалося зробити торік.
Роберт Фіцо навіть просив дозволу у Польщі, щоб його літак пропустили до РФ. Варшава вже отримала офіційний запит від Братислави на цей переліт.