Юрій Ушаков / © Associated Press

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо приїде до Москви на пропагандистський парад 9 травня.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За словами Ушакова, Фіцо вже зазначений у списках іноземних гостей, яких Кремль намагається зібрати для ілюзії «міжнародної підтримки». Поки цивілізований світ ігнорує військові марші країни-агресорки, представники РФ використовують ім’я словацького посадовця, щоб продемонструвати наявність «лояльних» політиків усередині ЄС.

Нагадаємо, Роберт Фіцо підтвердив намір знову відвідати Москву на урочистості 9 травня. Однак реалізація планів словацького політика, відомого своєю лояльністю до Кремля, наразі під питанням через логістичні проблеми з перельотом до столиці РФ.

Словацький прем’єр підкреслив, що попри офіційну відмову Литви та Латвії у використанні їхнього повітряного простору для подорожі до Москви він планує знайти альтернативний шлях, як це йому вдалося зробити торік.

Роберт Фіцо навіть просив дозволу у Польщі, щоб його літак пропустили до РФ. Варшава вже отримала офіційний запит від Братислави на цей переліт.

