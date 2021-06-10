У Кремлі розповіли, коли Путін прилетить до Женеви на зустріч з Байденом

Володимир Путін і Джо Байден зустрічаються у знаменитій віллі La Grange 16 червня.

Президент Росії Володимир Путін прилетить до швейцарської Женеви на зустріч з американським лідером Джо Байденом безпосередньо в день переговорів - 16 червня. Перемовини відбудуться у знаменитій віллі La Grange, збудованій в XVIII столітті.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

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Речник глави Кремля також підтвердив інформацію про те, що президенти Росії і США зустрінуться у знаменитій віллі "Ла Гранж". Вона була збудована трохи нижче римських руїн на схилі пагорба в XVIII столітті.

Нагадаємо, президенти США і Росії зустрінуться 16 червня в Женеві. Зустрічі передував напружений період заочного спілкування: після входження в посаду президент Джо Байден публічно називав Володимира Путіна вбивцею, увів новий список санкцій пакет проти Росії і вислав десяток московських дипломатів додому. Зустрітися з Путіним він сам запропонував на нейтральній території в Європі після самітів з Великою сімкою, НАТО і Європейським Союзом.

Раніше повідомлялося, що серед переліку тем міжнародної політики президент США Джо Байден планує обговорити з Путіним у Женеві українське питання – з акцентом на підтримку України з боку США.

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