У Кремлі розповіли про обов'язки скандальної "няш-мяш" Поклонської на новій посаді

У Кремлі розповіли про обов'язки скандальної "няш-мяш" Поклонської на новій посаді

Поки що невідомо, чи це буде пов'язано з Україною.

У Росії розповіли, чим займатиметься відома кримська колаборантка Наталія Поклонська на посаді заступника керівника Росспівробітництва (Федерального агентства у справах СНД).

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

"Це залежить від керівника цього відомства Примакова. Які він завдання покладе на свою нову заступницю, такі завдання вона й виконуватиме. Чи це буде пов'язано з Україною, залежить від розподілу обов'язків усередині відомства", — сказав речник президента країни-агресорки.

Сама колаборантка в коментарі "РИА Новости" заявила, що "радіє призначенню" і бачить своїм завданням "роботу щодо захисту прав співвітчизників за кордоном". Про які саме країни йдеться, вона не уточнила.

Нагадаємо, що Путін працевлаштував скандальну Поклонську на нову посаду.

Вона мала стати послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде, але відмовилася.

Наталія Поклонська стала "прокурором" Криму у квітні 2014 року. У жовтні 2018 року прокуратура Автономної республіки Крим оголосила Поклонській підозру у порушенні законів та звичаїв війни .

. Генеральна прокуратура України також склала підозру у незаконному позбавленні волі політв'язнів Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирнія та Олександра Кольченка.

Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирнія та Олександра Кольченка. 9 квітня 2021 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти колишніх високопосадовців та правоохоронців-зрадників, зокрема проти Наталії Поклонської.

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