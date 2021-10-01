У Кремлі розповіли, що чекає на "Північний потік-2" після зміни канцлера у Німеччині

Сертифікація "Північного потоку-2" може затриматися, щонайменше, до весни.
Зміна влади в Німеччині, де громадяни вперше за 16 років обирали нового канцлера, може вплинути на терміни запуску російського газопроводу "Північний потік-2".
Про це заявив спікер президента Росії Дмитро Пєсков.
Водночас він переконує, що Німеччині і надалі працюють всі відомства, які будуть сертифікувати "Північний потік-2". Утім, за його словами, в питанні запуску російського газопроводу можуть бути сценарії як оперативні, так і менш оперативні.
"Жодної паузи в роботі там не передбачається, робота триває своєю чергою. Ми вже говорили раніше, що можливі сценарії оперативні, можливі менш оперативні", - заявив він.
Раніше, як пишуть ЗМІ, енергетична компанія, яка базується у ФРН і фінансувала проєкт, повідомила про затримку сертифікації "Північного потоку-2", щонайменше, до весни. Там також передбачають довгу процедуру отримання всіх необхідних дозволів для запуску газопроводу.
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