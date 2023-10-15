У Кремлі шукають заміну Путіну: Newsweek дізнався імена можливих кандидатів

У Кремлі мають вибрати між кандидатами, які стануть наступниками президента Росії Володимира Путіна.

Про це пише видання Newsweek.

Newsweek вказує, з посиланням на неназвані джерела у Білому домі та на розслідування росЗМІ Meduza, що Путін пройшов серйозне лікування від онкологічного захворювання у березні 2022 року. Тому наразі навіть під час закордонних поїздок його заміняє двійник.

Тим часом Кремль готовий використовувати двійника у випадку тимчасового відсторонення президента РФ через хворобу, зазначає видання.

Журналісти видання вказують, що у Киргизстані замість справжнього Путіна був двійник, він же поїде до Китаю. Водночас Сі Цзиньпін знає, що спілкуватиметься саме з двійником: хоче зрозуміти, що він за особистість.

Путін під час візиту до Киргизстану / Фото: Associated Press

Журналісти Newsweek наголошують, що Путін не вважає Патрушева своїм наступником, хоча він і близким до нього, а тому передавання влади, коли вона відбудеться, не відбудеться мирно.

"Секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев уже сказав, що Путін марить і дав чітке розпорядження ігнорувати волю президента. Путін, пропонуючи Мішустіна як наступника, ні словом не обмовився про Миколу Патрушева, який на сьогодні ще не перша людина в державі, але вже й не друга. Ситуація розжарюється і може статися, що великий транзит піде зовсім не так, як розраховують основні актори системи", - підсумовує видання.

Що відомо про двійників Путіна

Раніше очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Путіна можуть замінювати двійники. За його словами, у диктатора є щонайменше троє двійників.

Натомість ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун не підтримує таку думку і вважає, що двійник максимум один. Адже підготувати двійників дуже важко.

Російський правозахисник та блогер Марк Фейгін говорить, що у Путіна є оперативні двійники на випадок замаху. Але президент РФ не випускає двійників на міжнародні заходи.

Політологи кажуть, що потенційними наступниками нинішнього президента Росії Володимира Путіна можуть бути заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, син секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева Дмитро, а також губернатор Тульської області Олексій Дюмін.

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