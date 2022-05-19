У Кремлі склали рейтинг топ-7 країн, які "недружні" до Росії (перелік)

Спікер Держдуми Російської Федерації В'ячеслав Володін склав список з семи країн, які запровадили найбільше проти Росії санкцій, а тому виявилися "недружніми" до неї.
Перше місце у цьому переліку - США, які запровадили, за даними спікера Держдуми РФ, 1983 санкції.
Список "недружніх країн" Володін опублікував у Telegram.
"Запроваджуючи незаконні санкції проти Росії, ці держави спровокували зростання цін на енергоресурси та продовольство. Ось головні винуватці нинішніх проблем та майбутніх криз у всьому світі", - заявив Володін.
Загалом до списку "недружніх країн" від спікера Держдуми потрапили: США, Канада, Швейцарія, Великобританія, ЄС (27 країн), Австралія та Японія.
Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав ЄС санкціями зруйнувати енергетичну диктатуру Росії. Про це він сказав, виступаючи у Chatham House на дискусії "Підтримуючи Україну: чи робить Захід достатньо".
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